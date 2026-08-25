Lazio, Patric fuori da 3 mesi: cosa c'è dietro il lungo stop?

25.08.2026 10:15 di  Niccolò Di Leo  Twitter:    vedi letture
Lazio, Patric fuori da 3 mesi: cosa c'è dietro il lungo stop?
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RASSEGNA STAMPA - Patric è ancora ai box e non si sa quando tornerà. Il centrale spagnolo si è fatto male a inizio ritiro a da quel momento non è potuto mai essere a disposizione di Gennaro Gattuso, saltando tutta la preparazione atletica. Ma cos'ha esattamente lo spagnolo? 

Il comunicato della Lazio di qualche tempo fa non accennava a nessun problema muscolare, al contrario di quanto fatto nell'edizione odierna dal Messaggero. Il quotidiano, infatti, fa sapere che Patric ha riportato uno stiramento muscolare ed è per questo motivo che oggi si trova ancora in infermeria.

Non sono noti i tempi di recupero e l'entità dell'infortunio. La speranza di Gattuso è quella di ritrovare il proprio calciatore in campo il prima possibile, così da aumentare le risorse difensiva a disposizione. 

Niccolò Di Leo
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Niccolò Di Leo
Roma, 2000. Redattore per lalaziosiamonoi.it. Speaker, addetto social e redattore per Radio Laziale. Redattore per Lottomatica.sport, Planetwin365.news, Goldbetlive.it e Calcio.com.