Lazio, Frattesi è l'eroe di Bologna: le pagelle dei quotidiani

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RASSEGNA STAMPA - Un gol che porta i primi tre punti del campionato alla Lazio e, soprattutto, una vittoria che va aldilà di ogni aspettativa. L'uomo partita della partita di Bologna è Davide Frattesi. E non potrebbe essere altrimenti. Il centrocampista biancoceleste è stato celebrato da tutti i quotidiani che lo hanno premiato con voti altissimi.

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