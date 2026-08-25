Lazio, Frattesi è l'eroe di Bologna: le pagelle dei quotidiani

25.08.2026 11:00 di  Niccolò Di Leo  Twitter:    vedi letture
Lazio, Frattesi è l'eroe di Bologna: le pagelle dei quotidiani
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RASSEGNA STAMPA - Un gol che porta i primi tre punti del campionato alla Lazio e, soprattutto, una vittoria che va aldilà di ogni aspettativa. L'uomo partita della partita di Bologna è Davide Frattesi. E non potrebbe essere altrimenti. Il centrocampista biancoceleste è stato celebrato da tutti i quotidiani che lo hanno premiato con voti altissimi. 

CORRIERE DELLO SPORT - Frattesi 9

IL MESSAGGERO - Frattesi 8

TUTTOSPORT - Frattesi 7,5

LA GAZZETTA DELLO SPORT - Frattesi 7,5

CORRIERE DELLA SERA - Frattesi 8

QUOTIDIANO SPORTIVO - Frattesi 7,5

REPUBBLICA - Frattesi 7

TEMPO - Frattesi 8

Niccolò Di Leo
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Niccolò Di Leo
Roma, 2000. Redattore per lalaziosiamonoi.it. Speaker, addetto social e redattore per Radio Laziale. Redattore per Lottomatica.sport, Planetwin365.news, Goldbetlive.it e Calcio.com.