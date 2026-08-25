Bologna - Lazio, i complimenti di Lulic a Frattesi: in ricordo del 26 maggio

Fonte: Francesco Montano - Lalaziosiamonoi.it

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Sono arrivati dei complimenti speciali a Davide Frattesi. Questa mattina, infatti, Senad Lulic con un post su Instagram si è congratulato pubblicamente con il nuovo centrocampista della Lazio, autore del gol decisivo nella trasferta di Bologna: "Complimenti Davide! Forza Lazio!".

Scorrendo il post, tuttavia, oltre alla foto di Davide con il riconoscimento di "Player of the Match", l'ex terzino biancoceleste ha deciso di omaggiare il classe 1999 con un nostalgico ricordo: è la foto di un giovane Frattesi che il 26 maggio si faceva immortalare proprio accanto a Lulic. Uno scatto del passato che sa di un augurio di buon auspicio unico per il suo futuro, in ricordo di una giornata che i tifosi laziali non dimenticheranno mai.