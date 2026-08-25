Lazio, la prima pagina del Corriere dello Sport: "Davide è Golia!" - FOTO

RASSEGNA STAMPA - "Davide è Golia!". Titola così il Corriere dello Sport nel taglio alto della prima pagina, dedicato alla Lazio. La foto di Davide Frattesi che esulta, poi l'omaggio biblico al nuovo centrocampista biancoceleste che ha deciso la partita contro il Bologna al Dall'Ara. Nel sommario il Corriere analizza la partita, citando i momenti chiave e le parole di Gattuso: "Dopo la figuraccia in Coppa, la squadra di Gattuso si riscatta Dia incide: assist di tacco per l'ex interista. Mandas super palo di Bernardeschi. Infortuni per Marusic e Dele-Bashiru Rino: 'Ringrazio i tifosi, ma all'Olimpico è difficile giocare'". La Lazio si prende i primi tre punti del suo campionato, va oltre le aspettative, ribalta il pronostico e lo fa nel segno dell'uomo più atteso, del giocatore arrivato tra lo stupore di tutti. Quel Frattesi che ha accettato la sfida Lazio tra la voglia di tornare a casa e il sogno di indossare i colori del suo cuore.

autore Niccolò Di Leo Roma, 2000. Redattore per lalaziosiamonoi.it. Speaker, addetto social e redattore per Radio Laziale. Redattore per Lottomatica.sport, Planetwin365.news, Goldbetlive.it e Calcio.com. niccolodileo_