IL TABELLINO di Bologna-Lazio 0-1
Serie A Enilive | 1ª giornata
Lunedì 24 agosto 2026, ore 18:30
Stadio Renato Dall'Ara, Bologna
BOLOGNA-LAZIO 0-1
Marcatori: 59' Frattesi
BOLOGNA: Skorupski; Helland, Orsolini (60' Bernardeschi), Heggem, El Azzouzi (79' Amondarain), Ferguson, Zortea (69' Holm), Odgaard, Cambiaghi (60' Rowe), Mirandi, Piccoli (60' Dovbyk).
A disp.: Pessina, Happonen, Pobega, Moro, Libra, Alhassane, De Silvestri, Vitik.
All.: Domenico Modesto
LAZIO: Mandas; Doekhi, Rovella, Dele-Bashiru (54' Frattesi), Zaccagni, Dia (78' Noslin), Cancellieri (46' Isaksen), Pedraza (78' Tavares), Taylor, Provstgaard, Marusic (19' Floriani M.).
A disp.: Motta, Renzetti, Romagnoli, Ratkov, Belahyane, Przyborek, Lazzari, R. Bordon.
All.: Gennaro Gattuso
Arbitro: Fabio Maresca (sez. Napoli); Assistenti: Cecconi - Bianchini; IV ufficiale: Feliciani; V.A.R.: Di Paolo; A.V.A.R.: Massimi
NOTE. Ammoniti: 22' Floriani M. (L), 34' Dia (L), 34' El Azzouzi (B), 41' Cambiaghi (B), 44' Cancellieri (L), 83' Odgaard (B), 84' Heggem (B), 90'+3' Provstgaard (L)
Recupero: 4' pt, 6' st.