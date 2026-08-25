IL TABELLINO di Bologna-Lazio 0-1

25.08.2026 06:40 di  Elena Bravetti  Twitter:    vedi letture
Fonte: sslazio.it
IL TABELLINO di Bologna-Lazio 0-1

Serie A Enilive | 1ª giornata

Lunedì 24 agosto 2026, ore 18:30

Stadio Renato Dall'Ara, Bologna

BOLOGNA-LAZIO 0-1

Marcatori: 59' Frattesi

BOLOGNA: Skorupski; Helland, Orsolini (60' Bernardeschi), Heggem, El Azzouzi (79' Amondarain), Ferguson, Zortea (69' Holm), Odgaard, Cambiaghi (60' Rowe), Mirandi, Piccoli (60' Dovbyk).

A disp.: Pessina, Happonen, Pobega, Moro, Libra, Alhassane, De Silvestri, Vitik.

All.: Domenico Modesto

LAZIO: Mandas; Doekhi, Rovella, Dele-Bashiru (54' Frattesi), Zaccagni, Dia (78' Noslin), Cancellieri (46' Isaksen), Pedraza (78' Tavares), Taylor, Provstgaard, Marusic (19' Floriani M.).

A disp.: Motta, Renzetti, Romagnoli, Ratkov, Belahyane, Przyborek, Lazzari, R. Bordon.  

All.: Gennaro Gattuso

Arbitro: Fabio Maresca (sez. Napoli); Assistenti: Cecconi - Bianchini; IV ufficiale: Feliciani; V.A.R.: Di Paolo; A.V.A.R.: Massimi

NOTE. Ammoniti: 22' Floriani M. (L), 34' Dia (L), 34' El Azzouzi (B), 41' Cambiaghi (B), 44' Cancellieri (L), 83' Odgaard (B), 84' Heggem (B), 90'+3' Provstgaard (L)

Recupero: 4' pt, 6' st.

Elena Bravetti
autore
Elena Bravetti
Giornalista sportiva, appassionata di calcio e tifosa della Lazio, da sempre. Curiosa per natura, determinata per scelta, competitiva ma solo al Fantacalcio. Computer sempre a portata di mano, occhi sul campo. Mi piace raccontare storie che parlano di passione, sogni ed emozioni.