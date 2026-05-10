IL TABELLINO di Lazio Women - Ternana 2-0

10.05.2026 20:25 di  Martina Barnabei  Twitter:    vedi letture
IL TABELLINO di Lazio Women - Ternana 2-0

Serie A Women Athora | 21ª giornata

Domenica 10 maggio 2026, ore 18:00

Stadio Mirko Fersini, Formello (RM)

LAZIO WOMEN-TERNANA 2-0

Marcatrici: 43` Goldoni, 72` Castiello

LAZIO WOMEN (3-5-2): Durante; Baltrip-Reyes, Connolly, D`Auria; Oliviero, Castiello (90'+2' Cesarini), Simonetti (76` Benoit), Goldoni, Zanoli (60` Karczewska); Monnecchi (75` Cafferata), Visentin (90'+3' Mancini).

A disp.: Karresmaa, Mesjasz, Frenquellucci.

All.: Gianluca Grassadonia

TERNANA (4-4-2): Ciccioli; Martins, Pacioni (74` Corrado), Massimino, Peruzzo; Ciccotti (60` Di Giammarino), Breitner, Labate, Petrara; Regazzoli (82` Lazaro), Gomes (83` Quazzico).

A disp.: Ghioc, Cecchini, Pastrenge, Porcarelli, Vigliucci, Ripamonti

All.: Mauro Ardizzone

Arbitro: Alessandro Colelli (sez. Ostia Lido)

Assistenti: Petrov - Spizuoco

IV Ufficiale: Antonio Elia

Operatore FVS: Michele Nappi

NOTE: Ammonite: 61` Oliviero (L), 63` Castiello (L), 77` Regazzoli (T).

Recupero: 2` pt; 4' s.t.