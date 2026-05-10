IL TABELLINO di Lazio Women - Ternana 2-0
Serie A Women Athora | 21ª giornata
Domenica 10 maggio 2026, ore 18:00
Stadio Mirko Fersini, Formello (RM)
LAZIO WOMEN-TERNANA 2-0
Marcatrici: 43` Goldoni, 72` Castiello
LAZIO WOMEN (3-5-2): Durante; Baltrip-Reyes, Connolly, D`Auria; Oliviero, Castiello (90'+2' Cesarini), Simonetti (76` Benoit), Goldoni, Zanoli (60` Karczewska); Monnecchi (75` Cafferata), Visentin (90'+3' Mancini).
A disp.: Karresmaa, Mesjasz, Frenquellucci.
All.: Gianluca Grassadonia
TERNANA (4-4-2): Ciccioli; Martins, Pacioni (74` Corrado), Massimino, Peruzzo; Ciccotti (60` Di Giammarino), Breitner, Labate, Petrara; Regazzoli (82` Lazaro), Gomes (83` Quazzico).
A disp.: Ghioc, Cecchini, Pastrenge, Porcarelli, Vigliucci, Ripamonti
All.: Mauro Ardizzone
Arbitro: Alessandro Colelli (sez. Ostia Lido)
Assistenti: Petrov - Spizuoco
IV Ufficiale: Antonio Elia
Operatore FVS: Michele Nappi
NOTE: Ammonite: 61` Oliviero (L), 63` Castiello (L), 77` Regazzoli (T).
Recupero: 2` pt; 4' s.t.