IL TABELLINO di Atalanta - Lazio 2-3 D.C.R
Coppa Italia Frecciarossa | Semifinale, ritorno (and. 2-2)
Mercoledì 21 aprile 2026, ore 21:00
New Balance Arena, Bergamo
ATALANTA-LAZIO 1-1
Marcatori: 84` Romagnoli (L), 86` Pasalic (A)
Calci di rigore: Raspadori (A) gol, Tavares (L) errore, Scamacca (A) errore, Cataldi (L) errore, Zappacosta (A) errore, Isaksen (L) gol, Pasalic (A) errore, Taylor (L) gol, De Ketelaere (A) errore
ATALANTA (3-4-2-1): Carnesecchi; Scalvini (90`+4` Ahanor), Djimsiti, Kolasinac (71` Kossounou); Zappacosta, de Roon (71` Pasalic), Ederson, Bernasconi (56` Bellanova); De Ketelaere, Zalewski (71` Raspadori); Krstovic (90` Scamacca).
A disp.: Pardel, Sportiello, Bakker, Musah, Sulemana, Samardzic, Obric.
All.: Raffaele Palladino
LAZIO (4-3-3): Motta; Marusic (66` Lazzari), Gila (77` Provstgaard), Romagnoli, Tavares; Basic (77` Dele-Bashiru), Patric (84` Cataldi), Taylor; Cancellieri (66` Isaksen), Noslin, Zaccagni (102` Pedro).
A disp.: Pannozzo, Giacomone, Pellegrini, Dia, Ratkov, Belahyane, Hysaj, Maldini, Przyborek.
All.: Maurizio Sarri
Arbitro: Andrea Colombo (sez. Como); Assistenti: Imperiale - Costanzo; IV ufficiale: Zufferli; V.A.R.: Abisso; A.V.A.R.: Maresca
NOTE. Ammoniti: 31` Kolasinac (A), 37` Cancellieri (L), 73` Sarri (L), 117` Scamacca (A), 120` Lazzari (L)
Recupero: 2` pt, 6` st, 1` p.t.s.