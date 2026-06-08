Pisa, ufficiale l'esonero di Hiljemark: il comunicato del club
08.06.2026 18:30 di Christian Gugliotta
TUTTOmercatoWEB.com
© foto di www.imagephotoagency.it
Attraverso una nota ufficiale il Pisa ha annunciato di aver esonerato Oscar Hiljemark. Dopo il campionato concluso al 20° posto e la retrocessione in Serie B, il club toscano ha deciso di sollevare dall'incarico il tecnico danese, a pochi mesi dal suo arrivo. Questo il comunicato:
"Il Pisa Sporting Club comunica di aver esonerato Oscar Hiljemark dall’incarico di Responsabile Tecnico della Prima squadra. La Società ringrazia l’allenatore e i suoi collaboratori, Fredrik Ahlstrand e Javier Agenjo, per il percorso professionale condiviso, augurando loro il meglio per il proseguimento della carriera".
autore
Roma, classe 2003. Laureato in Scienze della Comunicazione a Roma Tre e giornalista pubblicista da febbraio 2025. Redattore per Lalaziosiamonoi.it.