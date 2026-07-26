Lazio, Gattuso ha scelto: ecco il ruolo di Przyborek
26.07.2026 10:30 di Michele Cerrotta Twitter: @@cerrottamichele
RASSEGNA STAMPA - Qualche seduta a parte per un leggero affaticamento, ma al netto di questo Przyborek ha avuto regolarmente di lavorare agli ordini di Gattuso in questi primi giorni di ritiro in casa Lazio per provare a mettersi in mostra.
Il calciatore polacco però, secondo quanto riportato dall’edizione odierna del Messaggero, a differenza di quanto si ipotizzava prima del ritiro non sarà impiegato da trequartista.
Dopo averlo testato, infatti, Gattuso ha valutato Przyborek e lo ha inquadrato nel ruolo di mezzala: il polacco dovrà quindi reinventarsi per trovare spazio in una Lazio destinata a lavorare su una base di 4-2-3-1.
autore
Romano, classe 1994. Già da bambino sognavo di essere un giornalista, dal 2021 ho fatto della mia passione un lavoro. Dove è la Lazio ci sono anch’io.