Calciomercato Lazio | Il Milan fa fuori Gimenez? Le parole di Amorim

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CALCIOMERCATO LAZIO - La Lazio è su Santiago Gimenez. Come vi abbiamo raccontato negli scorsi giorni, la società biancoceleste è tornata sull'attaccante messicano dopo dei primi approcci risalenti a un mese fa. Il suo profilo fa gola a Gennaro Gattuso che, però, deve fare i conti con le richieste rossonere e sulla scarsa disponibilità economica della Lazio. La pista è complicata, gli ostacoli tanti, ma nel frattempo Gimenez è sempre più lontano dal progetto Milan.

AMORIM ESCLUDE GIMENEZ? - Il club meneghino ha speso 70 milioni di euro per acquistare Gonçalo Ramos dal PSG e oggi ha confermato di voler trattenere anche Francesco Camarda. Ruben Amorim, infatti, al termine dell'amichevole contro il Celtic ha ribadito di puntare molto sul classe 2007, controriscattato dal Lecce nelle scorse settimane. Parole che estraneano ancor di più Gimenez dal progetto del Diavolo.



LE PAROLE DI AMORIM - "Camarda rimarrà con noi in questa stagione. Credo molto in lui e nei nostri giovani che stanno giocando con noi".