Milan, Amorim su Gila dopo l'infortunio: "Ecco come sta..."

25.07.2026 18:45 di  Niccolò Di Leo  Twitter:    vedi letture
Milan, Amorim su Gila dopo l'infortunio: "Ecco come sta..."
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Mario Gila ha lasciato il campo dopo 20' nell'amichevole tra il Milan e il Celtic, la prima uscita non ufficiale dell'ex centrale della Lazio con il club rossonero.

Un problema alla coscia destra lo ha costretto a dare forfait, ma secondo quanto svelato dal tecnico Ruben Amorim il problema potrebbe essere meno grave del previsto: "Non penso sia qualcosa di serio, vedremo nei prossimi giorni ma penso e spero che si riprenderà nei prossimi giorni".

Niccolò Di Leo
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Niccolò Di Leo
Roma, 2000. Redattore per lalaziosiamonoi.it. Speaker, addetto social e redattore per Radio Laziale. Redattore per Lottomatica.sport, Planetwin365.news, Goldbetlive.it e Calcio.com.