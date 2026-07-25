Milan, Amorim su Gila dopo l'infortunio: "Ecco come sta..."
25.07.2026 18:45 di Niccolò Di Leo Twitter: @@niccolodileo_
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Mario Gila ha lasciato il campo dopo 20' nell'amichevole tra il Milan e il Celtic, la prima uscita non ufficiale dell'ex centrale della Lazio con il club rossonero.
Un problema alla coscia destra lo ha costretto a dare forfait, ma secondo quanto svelato dal tecnico Ruben Amorim il problema potrebbe essere meno grave del previsto: "Non penso sia qualcosa di serio, vedremo nei prossimi giorni ma penso e spero che si riprenderà nei prossimi giorni".
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Roma, 2000. Redattore per lalaziosiamonoi.it. Speaker, addetto social e redattore per Radio Laziale. Redattore per Lottomatica.sport, Planetwin365.news, Goldbetlive.it e Calcio.com.