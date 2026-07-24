Italia, Pirlo sarà il nuovo ct. Nello suo staff anche un ex Lazio
24.07.2026 17:15 di Andrea Castellano Twitter: @@ICast03
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C'è solo Pirlo ora. Dopo i 'no' di Guardiola e Ancelotti, la Nazionale italiana ha deciso di puntare sull'ex centrocampista in panchina. Salvo clamorosi ribaltoni, sarà lui il nuovo commissario tecnico degli azzurri. Come riportato da Gianluca Di Marzio, nel suo staff ci sarà De Bellis (preparatore), Bertelli (ora al Genoa) e l'ex Lazio Baronio, che sarà il suo vice. Per il ruolo di allenatore dei portieri può tornare in corsa Savorani.
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Roma, classe 2003. Giornalista pubblicista da ottobre 2023. Redattore e inviato per Lalaziosiamonoi.it. Inviato e speaker per Radio Laziale.