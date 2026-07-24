WOMEN | Lazio, Pinzani chiude un altro acquisto: ecco Holmstrøm
24.07.2026 17:45 di Michele Cerrotta Twitter: @@cerrottamichele
Secondo acquisto di giornata in casa Lazio Women. La società biancoceleste ha infatti annunciato l’arrivo di Andrea Holmstrøm, difensore classe 1999. Di seguito il comunicato.
“La S.S. Lazio Women 2015 A.R.L. comunica di aver acquisito a titolo definitivo il diritto alle prestazioni sportive della calciatrice Andrea Holmstrøm dal club norvegese LSK Kvinner”.
“Difensore norvegese classe 1999, approda in biancoceleste dopo aver vestito in patria le maglie del Grand Bodø, Bodø/Glimt e del LSK Kvinner collezionando venticinque presenze nella massima serie del campionato scandinavo. Benvenuta Andrea!”.
autore
Romano, classe 1994. Già da bambino sognavo di essere un giornalista, dal 2021 ho fatto della mia passione un lavoro. Dove è la Lazio ci sono anch’io.