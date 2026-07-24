Lazio, Gattuso può arrivare in Europa? Pellegatti: "Sarebbe un'impresa"
24.07.2026 12:00 di Simone Locusta
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Ai microfoni di Cronache di Spogliatoio, il giornalista Carlo Pellegatti ha risposto a una domanda sul futuro di Gennaro Gattuso, esprimendosi sulla possibilità che la sua avventura alla Lazio possa rivelarsi un successo o una delusione. Di seguito le sue dichiarazioni: "Gattuso rivelazione o flop? Se per rivelazione si intende Europa, sarebbe un'impresa".
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Roma, classe 1999. Laureato in Media, Comunicazione Digitale e Giornalismo. Redattore per Lalaziosiamonoi.it.