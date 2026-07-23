Lazio, Pedraza ha scelto il suo numero di maglia: ecco quale

Giorno di presentazione per Alfonso Pedraza, che oggi dal centro sportivo di Formello parlerà per la prima volta in conferenza da giocatore della Lazio. Prima del via della conferenza il calciatore spagnolo ha posato per le foto di rito, svelando anche il numero di maglia scelto per questa avventura a Formello. Pedraza ha scelto il numero 23, che era stato di Hysaj fino alla scorsa stagione.

autore Michele Cerrotta Romano, classe 1994. Già da bambino sognavo di essere un giornalista, dal 2021 ho fatto della mia passione un lavoro. Dove è la Lazio ci sono anch’io. cerrottamichele