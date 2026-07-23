Calciomercato Lazio | Una nuova pretendente per Artistico. Ma Gattuso… 

CALCIOMERCATO LAZIO RASSEGNA STAMPA - Continuano ad aumentare le pretendenti per Gabriele Artistico, in ritiro a Formello con la Lazio ma salvo sorprese in uscita in vista della prossima stagione.

Salvo sorprese, appunto, perché a Gattuso non dispiace l’attaccante reduce da un’importante stagione allo Spezia e per questo ha momentaneamente bloccato ogni discorso in merito a potenziali uscite per valutare ancora Artistico a Formello qualche altro giorno.

Sull’attaccante della Lazio è forte l’interesse del Frosinone, non mancano poi squadre di Serie B intenzionate a riportarlo in cadetteria. Tra queste, riporta l’edizione odierna del Corriere dello Sport, anche il Pisa. Ceduto Durosinmi, infatti, i toscani cercano un nuovo attaccante e nella lista di nomi c’è anche quello di Artistico.