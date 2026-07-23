Lazio, puntare su Cancellieri o Isaksen? La strategia della società
RASSEGNA STAMPA - Gustav Isaksen vede il rientro in campo. Seguendo il percorso riabilitativo, l'esterno dovrebbe tornare ad allenarsi fra una decina di giorni per poi essere pronto a scendere in campo già contro l'Udinese nella terza giornata di Serie A.
Il suo recupero incide inevitabilmente anche sul futuro di Matteo Cancellieri, uno dei giocatori in scadenza nel 2027. Come racconta il Corriere dello Sport, l'idea iniziale della società era quella di cedere l'ex Parma puntando sul danese, ma l'operazione chirurgica ha congelato ogni decisione.
I ragionamenti restano quindi in stand-by. La linea non cambia: valutare le opportunità di mercato per Cancellieri e, allo stesso tempo, riportare Isaksen al massimo della condizione senza correre rischi inutili. Solo allora la Lazio tirerà le somme sul futuro della corsia destra offensiva.