Calciomercato Lazio | Chi è Moreno: l'argentino che insegue Novaretti

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© foto di Federico De Luca 2024

CALCIOMERCATO LAZIO - Matias Moreno è la nuova idea per la difesa biancoceleste. Il difensore di proprietà della Fiorentina, che ha trascorso l'ultima stagione in prestito al Levante in Spagna, può rivelarsi un'occasione per ringiovanire e rinforzare il reparto arretrato della Lazio. Il nome di Moreno, accostato ai biancocelesti da Matteo Moretto, è (quasi) tutto da scoprire.

NUMERI E CARATTERISTICHE - Moreno ha appena 22 anni, è un classe 2003, e nell'ultima stagione ha finalmente trovato continuità. A Firenze, infatti, non ha trovato lo spazio che cercava: dopo essersi trasferito nell'estate del 2024, il difensore argentino ha collezionato appena 4 presenze in Serie A e 8 in Conference League. Con la maglia del Levante è cresciuto e ha ritrovato il ritmo che aspettava da tempo, contribuendo alla salvezza del club spagnolo con le sue 28 presenze stagionali. Alto 1,93 m e di piede destro, è un centrale moderno abituato a rompere la linea e a creare superiorità numerica, prendendosi anche qualche rischio. In questo ricorda un po' l'ormai rossonero Gila, anche se non ha di certo l'agilità dello spagnolo.

UN FILO LO LEGA ALLA LAZIO - Tutte le strade in un modo o nell'altro portano a Roma. E quella di Moreno, anche non dovesse approdare nella Capitale, non è da meno. Come rivelato in un'intervista rilasciata nel mese di marzo a Mundo Levante, il centrale argentino ha un ex Lazio come idolo: si tratta di Diego Novaretti, difensore che ha indossato la maglia biancoceleste dal 2013 al 2015. "Quando sono salito in prima squadra con il Belgrano a Córdoba, in Argentina, c’era un giocatore di nome Diego Novaretti che ha giocato nella Lazio e ha avuto una grande carriera. Mi ha aiutato molto quando ero giovane, mi dava tanti consigli sia a livello personale che calcistico. Partendo da lì, ho prestato molta attenzione a “Cuti” Romero, che è anch’egli proveniente dal Belgrano ed era più vicino a me. Poi, osservo i migliori come Van Dijk per vedere e imparare da ciò che fanno", queste le sue parole in merito ai suoi idoli calcistici nel suo ruolo.

LA TRATTATIVA - Sul giocatore non c'è solo la Lazio. Nei giorni scorsi la Fiorentina aveva raggiunto un'intesa con il Wrexham, neopromosso in Championship, sulla base di circa 9 milioni di euro più una percentuale sulla futura rivendita. L'operazione, però, avrebbe subito una frenata, aprendo così la possibilità all'inserimento di altri club. Secondo quanto raccolto dalla nostra redazione, dalla Fiorentina negano che ci sia un interesse concreto da parte dei biancocelesti, ribadendo inoltre che la valutazione del difensore resta compresa tra i 10 e i 15 milioni di euro. Si attendono sviluppi nei prossimi giorni.