Accardi: "Lazio? Niente colpi ad effetto. Fa parte degli standard di Lotito"
22.07.2026 22:30 di Mauro Rossi
Fonte: Francesco Montano - Lalaziosiamonoi.it
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Il procuratore sportivo Beppe Accardi, nel corso del suo intervento a TuttoMercatoWeb.com, ha espresso un parere in merito al nuovo ciclo della Lazio di Lotito che ha scelto di ripartire dal nome di Gennaro Gattuso. Di seguito le sue dichiarazioni: "Ha sempre ragionato così, niente colpi ad effetto. Nei mercati non ha mai impressionato, fa parte degli standard di Lotito".