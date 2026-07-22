Atalanta, Ferrari scettico su Sarri: "Avrà bisogno di tempo, come alla Lazio"

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Fabrizio Ferrari, direttore di allenatore.net, è intervenuto ai microfoni di TMW Radio per parlare degli allenatori di cui si aspetta molto per la stagione che verrà. Ma ha esposto anche i suoi dubbi sulla scelta dell'Atalanta di puntare su Maurizio Sarri. Di seguito le sue parole.

"Spalletti, che non ha neanche una squadra ora però. Ha chiesto una punta da gennaio e il problema è rimasto. Guardando le rose quindi è difficile. Sono curioso di vedere se si confermerà Chivu, ma anche Allegri a Napoli. E poi non sono fiducioso di Sarri all'Atalanta. Si passa a un allenatore con un gioco completamente diverso da prima. Sarri avrà bisogno di tempo, come fu alla Lazio. E non so se l'Atalanta darà tempo al tecnico".