Italia, Buonfiglio (CONI) boccia Guardiola: "Ecco il motivo"

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RASSEGNA STAMPA - Il presidente del CONI, Luciano Buonfiglio, ha rilasciato un'intervista al Corriere della Sera, nel corso della quale ha espresso il proprio sostegno a Giovanni Malagò, impegnato nel tentativo di convincere Pep Guardiola ad accettare la panchina della Nazionale italiana. Di seguito le sue parole.

"La stragrande maggioranza dei nostri allenatori di Serie A è italiana: è con loro che si dovrà confrontare il ct. Sono bravi, professionali, sono frutto della nostra tradizione. Perché tagliarli fuori?".