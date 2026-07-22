Lazio, allarme Tavares: il ginocchio torna a fare paura

RASSEGNA STAMPA - Tra gli assenti dell'amichevole contro la Primavera, a preoccupare maggiormente è Nuno Tavares. A confermarlo è stato Gattuso nel post partita: "Tra lui e gli altri rimasti fuori è quello che mi preoccupa di più", ha ammesso il tecnico, riferendosi all'infiammazione al ginocchio accusata dal portoghese.

Un problema da monitorare con attenzione, anche perché lo stesso ginocchio aveva già creato difficoltà a Tavares in passato, costringendolo a saltare gli impegni con la nazionale nel novembre 2024. Nei prossimi giorni il difensore sarà rivalutato dallo staff medico biancoceleste, che punta a evitare qualsiasi rischio in questa fase della preparazione.

Dopo il giorno di riposo concesso alla squadra, oggi la Lazio tornerà ad allenarsi a Formello con la ripresa delle doppie sedute. L'obiettivo di Gattuso è recuperare tutti gli indisponibili, eccezion fatta per i lungodegenti.