Roma e provincia nella morsa del caldo: blackout e disagi per i residenti

Il termometro che continua a salire sul termometro della Capitale trascina con sé pesanti disagi per la cittadinanza. L'utilizzo massiccio e simultaneo dei sistemi di condizionamento per contrastare la calura estiva sta mettendo a dura prova la tenuta della rete di distribuzione energetica, causando una vera e propria raffica di blackout che sta interessando diverse zone di Roma e della sua provincia.

Le segnalazioni e le proteste dei residenti si susseguono senza sosta da diversi quadranti urbani. Le criticità maggiori si registrano in aree densamente abitate come Castelverde e Valmelaina, dove i cittadini denunciano interruzioni prolungate che lasciano interi isolotti al buio e senza alimentazione per gli elettrodomestici, con pesanti disagi anche per la conservazione della spesa e dei generi alimentari.

La situazione di emergenza non risparmia i comuni dell'hinterland romano. Disagi analoghi si registrano a Formello, così come nelle zone del cesanese, dove i blackout si susseguono a singhiozzo con interruzioni intermittenti o prolungate fino a novanta minuti. I tecnici delle aziende erogatrici sono al lavoro per tamponare le emergenze e ripristinare il servizio, ma la tensione sulla rete resta alta.

I cittadini romani attendono che la situazione torni alla normalità in attesa di un allentamento della morsa di calore.