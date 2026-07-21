L'arbitro Taylor si ritira: "Pressioni intense, mi faccio da parte"

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Anthony Taylor ha deciso di appendere il fischietto al chiodo, si ritira dal professionismo. "Pressioni intense e molta responsabilità, è arrivato il momento di farsi da parte" è la spiegazione che ha dato annunciando la sua decisione.

Il fischietto inglese ha una carriera di oltre vent'anni con 839 partite dirette, comprese finali di coppe nazionali e incontri di altissimo livello internazionale. In Italia la notizia ha avuto un eco particolare, Taylor è colui che ha arbitrato la finale di Europa League tra Roma e Siviglia che si è conclusa con la vittoria degli spagnoli ai calci di rigore. L'annuncio del ritiro ha rapidamente fatto il giro dei social, dove migliaia di tifosi della Roma hanno commentato la notizia con battute e frecciate.

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