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PRIMO PIANO di Simone Locusta
Calciomercato Lazio | Dominguez chiede la cessione: Fabiani in pressing
20.07 10:00 - CALCIOMERCATO LAZIO RASSEGNA STAMPA - Entra nella settimana decisiva la trattativa per Sergi Dominguez. Forte della volontà del difensore, che nei giorni scorsi ha avuto anche un confronto con Gennaro Gattuso, la Lazio continua a lavorare per trovare l'intesa con la Dinamo Zagabria. Da Formello è arrivata un'apertura sulle richieste del presidente Boban e l'operazione potrebbe chiudersi intorno ai 12 milioni di euro...
IN EVIDENZA - inserita il 20.07 alle 18:47
DIRETTA - Lazio - Lazio Primavera 0-1: si chiude il primo tempo
DIRETTA - Lazio - Lazio Primavera 0-1: si chiude il primo tempoTraining Center, Formello Lunedì 20 luglio 2026, ore 18 LAZIO - LAZIO PRIMAVERA 0-1 (42' Avram)...
IN EVIDENZA - inserita il 20.07 alle 17:15
Lazio - Lazio Primavera, le formazioni ufficiali: le prime scelte di Gattuso
Lazio - Lazio Primavera, le formazioni ufficiali: le prime scelte di GattusoTraining Center, Formello Lunedì 20 luglio 2026, ore 18 LAZIO - LAZIO PRIMAVERA  LAZIO (4-2-3-1):...
IN EVIDENZA - inserita il 20.07 alle 15:45
Lotito è arrivato a Reggio Calabria: "Forza Reggina!" - VIDEO
Lotito è arrivato a Reggio Calabria: "Forza Reggina!" - VIDEOAlle 19.00 andrà in scena la conferenza stampa di presentazione di Claudio Lotito come nuovo proprietario della...
IN EVIDENZA - inserita il 20.07 alle 09:45
Lazio e Reggina, nodo multiproprietà: Lotito non potrà averle entrambe
Lazio e Reggina, nodo multiproprietà: Lotito non potrà averle entrambeRASSEGNA STAMPA - Un lunedì tutt'altro che banale per i tifosi della Lazio. Infatti, nella giornata di oggi...
 
Lazio, chi è Avram: il ragazzo della Primavera che ha segnato a Gattuso
Lazio, chi è Avram: il ragazzo della Primavera che ha segnato a Gattuso NEWS, 20.07 18:45 - Subito sotto la Lazio di Gattuso. Nella prima amichevole contro la Primavera, il tecnico ha subito gol dai ragazzi di Punzi. Poco prima della fine del primo tempo, infatti, è arrivata la rete di Raul Avram. Si tratta di un terzino destro, classe 2008. Proprio nelle ultime settimane ha...
Calciomercato Lazio | Icardi, c'è concorrenza: è seguito da due club messicani
Calciomercato Lazio | Icardi, c'è concorrenza: è seguito da due club messicani NEWS, 20.07 18:30 - CALCIOMERCATO LAZIO - Il nome di Mauro Icardi continua a far circolare rumors di mercato. Secondo quanto riportato da Tv Azteca, infatti, l'attaccante ex Inter sarebbe seguito con particolare interesse dai Tigres e dal Club America, due club del campionato messicano. Il giocatore argentino,...
Ex Lazio | Sculli, il figlio vicino all'addio al Pescara: dove giocherà
Ex Lazio | Sculli, il figlio vicino all'addio al Pescara: dove giocherà NEWS, 20.07 18:00 - La Vis Pesaro è ai dettagli per l'arrivo di Francesco Sculli, figlio d'arte dell'ex Lazio Giuseppe Sculli. Secondo quanto riportato da Nicolò Schira, infatti, l'attaccante classe 2007, attualmente in forza al Pescara, è pronto a iniziare una nuova...
FAI VOLARE LA TUA AZIENDA CON LALAZIOSIAMONOI! TRE PACCHETTI SPECIALI PENSATI PER TE
FAI VOLARE LA TUA AZIENDA CON LALAZIOSIAMONOI! TRE PACCHETTI SPECIALI PENSATI PER TE NEWS, 20.07 18:00 - Vuoi far conoscere la tua attività? Da oggi puoi farlo sul portale più letto dai tifosi della Lazio. LaLazioSiamoNoi.it è il primo sito dedicato al mondo biancoceleste per traffico diretto e fedeltà del pubblico. Oltre 102 milioni di pagine viste annuali Più di...
Lazio, Giordano: "Musah ha forza e strappo. La difesa è un problema..."
Lazio, Giordano: "Musah ha forza e strappo. La difesa è un problema..." NEWS, 20.07 17:45 - Bruno Giordano è intervenuto ai microfoni di Radio Laziale per commentare l'indiscrezione che parla di una Lazio interessata a Musah e dei problemi difensivi della squadra. "Musah è un giocatore con le carattersitiche di Guendouzi. Non ha la sua leadership. In alcuni...
  

EDITORIALE di Elena Bravetti

LAZIO, ISAKSEN ARRIVA A FORMELLO: ECCO COME STA DOPO L'OPERAZIONE - VD

Lazio, Isaksen arriva a Formello: ecco come sta dopo l'operazione - VDInizia il raduno della Lazio a Formello. Da questa mattina alle 8 il centro sportivo biancoceleste sta accogliendo i vari componenti della squadra, che si sottoporranno alle visite mediche di rito, per poi dar il via alla preparazione della stagione. Tra coloro che sono...

IL PUNTO DI

LAZIO, LE SCADENZE DEI CONTRATTI DELLA ROSA: L'ELENCO COMPLETO

Lazio, le scadenze dei contratti della rosa: l'elenco completoDi seguito l'elenco delle scadenze dei contratti di tutti i giocatori della Lazio.  2027: Cancellieri, Cataldi,...

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CALCIOMERCATO LAZIO | MONCHI SFIDA FABIANI: NEL MIRINO C'È UN TALENTO SEGUITO DAI BIANCOCELESTI

Calciomercato Lazio | Monchi sfida Fabiani: nel mirino c'è un talento seguito dai biancocelestiESCLUSIVA LALAZIOSIAMONOI.IT - L'Espanyol si aggiunge alla Lazio nella corsa all'esterno offensivo classe 2006 che sta...

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LAZIO, NOSLIN ASSENTE AL RADUNO DI FORMELLO: IL MOTIVO

Lazio, Noslin assente al raduno di Formello: il motivoInizia ufficialmente la stagione della Lazio 2026/2027. La squadra biancoceleste, nella giornata odierna, si è...

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PEDRAZA ALLA LAZIO: ECCO LA FRASE PRIMA DI ENTRARE A FORMELLO - VD

Pedraza alla Lazio: ecco la frase prima di entrare a Formello - VDTra i giocatori arrivati a Formello per il raduno prima dell'inizio della nuova stagione, un solo volto nuovo, quello di Pedraza, arrivato nei giorni scorsi a Roma dal Villarreal. Primissime foto con i tifosi presenti, qualche autografo. Lo spagnolo, chiamato da un...

VOCI DI MERCATO

CALCIOMERCATO | AS COLOMBIA: “OPPORTUNITÀ LAZIO PER JAMES RODRIGUEZ” - FOTO

Calciomercato | AS Colombia: “Opportunità Lazio per James Rodriguez” - FOTOCALCIOMERCATO LAZIO - Resta una pista difficilmente percorribile quella che vorrebbe James Rodriguez nel mirino della Lazio. Le potenziali alte richieste di ingaggio rimangono infatti un limite per le possibilità dei biancocelesti, che intanto continuano però a...
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