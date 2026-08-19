Least Squares: "La Lazio è all'8°posto in Serie A per numero di tifosi. Da questo dipende..."

Fonte: Francesco Montano - Lalaziosiamonoi.it

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Least Squares con un post su X ha spiegato l'attuale situazione della Lazio in termini di numero di tifosi stimato nell'ultima stagione, soffermandosi su quanto sia importante per una società monitorare il calo stimato di bacino di sostenitori rispetto al valore di un club e del proprio brand: Di seguito le sue parole: "Le stime diffuse oggi da StageUp e Ipsos posizionano la Lazio all'8° posto in Serie A (dopo il Cagliari) per numero di tifosi, calati del 2,5% in un anno. Dal bacino di tifosi dipende il valore del club e del brand: andrebbero sostenuti e ingaggiati, non sfidati e insultati."

Nella classifica stimata dall'economista in seguito al reperimento di dati da StageUp e Ipsos Doxa, la Lazio si trova posizionata, con un bacino di 633.000 tifosi in riferimento alla stagione 2025/2026, dietro a Cagliari (642.000), Fiorentina (655.000), Roma (1.790.000), Napoli (3.079.000), Milan (3.976.000), Inter (4.275.000) e Juventus (7.741.000).