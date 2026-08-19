PRIMAVERA | Lecce - Lazio, la designazione arbitrale per l’esordio stagionale
19.08.2026 14:00 di Michele Cerrotta Twitter: @@cerrottamichele
Si prepara alla sua prima gara ufficiale della stagione anche la Lazio Primavera, che farà il suo esordio in campionato alle ore 11:00 di sabato 22 agosto in trasferta.
I biancocelesti saranno ospiti del Lecce per la prima gara ufficiale della stagione: la Lazio Primavera si presenterà con una formazione fortemente rinnovata e con la speranza di un campionato migliore dell’ultimo in archivio.
Proprio in vista del match è stata resa nota la designazione arbitrale. La gara tra Lecce e Lazio sarà diretta dal signor Gabriele Sciolti di Lecce, assistenti saranno Andrea Mongelli e Davide Fedele.
autore
Romano, classe 1994. Già da bambino sognavo di essere un giornalista, dal 2021 ho fatto della mia passione un lavoro. Dove è la Lazio ci sono anch’io.