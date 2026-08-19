Calciomercato Lazio | Sutalo, c'è ampia distanza per la formula: i dettagli

CALCIOMERCATO LAZIO RASSEGNA STAMPA - La Lazio ha degli evidenti problemi difensivi. Alcuni di questi erano stati calcolati da Gennaro Gattuso quando ha scelto di schierare una squadra a trazione anteriore per interpreti e atteggiamento tattico. Altri, invece, sono stati forse troppo sottovalutati. La partenza di Gila ha pesato perché era l'unico giocatore in rosa capace di poter reggere un baricentro così alto per qualità e velocità. Dal mercato la speranza di 'Ringhio' è che arrivi un altro giocatore con quelle caratteristiche. Ma il budget è limitato, ancor più dopo l'arrivo di Frattesi.

SUTALO - Secondo quanto riporta l'edizione odierna del Messaggero, il primo nome sulla lista oggi sarebbe quello di Sutalo. Tra l'offerta della Lazio e la richiesta dell'Ajax, però, c'è distanza. I capitolini sperano di poter convincere i Lancieri a cedere il classe 2000 in prestito con diritto di riscatto fissato a 15 milioni, più una percentuale sulla futura rivendita. Da Amsterdam, però, non aprono alla formula e oggi la Lazio non può offrire garanzie per chiudere un acquisto a titolo definitivo o con obbligo condizionato.

ALTERNATIVE - Alcuni intermediari sono al lavoro per favorire la trattativa, ma non sarà semplice. Nel frattempo tengono banco i profili di Chaloupek dello Slavia Praga, pista che vi avevamo confermato in esclusiva, e Hautekiet dello Standard Liegi. Quest'ultimo, però, sembrerebbe impossibile da raggiungere a titolo temporaneo con opzione di riscatto. Mentre è stato solo proposto Daniele Rugani.