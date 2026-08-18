Lazio, esodo di tifosi a Bologna. E il dato può crescere ancora

RASSEGNA STAMPA - Dal deserto dell'Olimpico al pienone del Dall'Ara. Le due facce della stagione della Lazio: stadio semi-vuoto in casa, settore ospiti esaurito in trasferta. È così che andrà a Bologna per la prima giornata di campionato. Tutta un'altra musica rispetto al silenzio dell'Olimpico nell'esordio stagionale contro il Mantova.

Come riportato da Il Messaggero, contro i rossoblù sono previsti almeno 3.500 tifosi biancocelesti. Ma il dato è destinato a salire visto che la vendita dei biglietti è stata aperta ai non residenti nella Regione Lazio in tutti gli altri settore dello stadio. Si va verso un vero e proprio esodo al Dall'Ara. Mentre all'Olimpico i seggiolini continueranno a rimanere vuoti per la forte contestazione contro la società e il presidente Lotito.