Calciomercato Lazio | Icardi, c'è anche la Fiorentina: la situazione
CALCIOMERCATO LAZIO RASSEGNA STAMPA - A Gattuso serve un attaccante. L'ha chiesto esplicitamente alla società già da tempo, in attesa che arrivi prima della fine del mercato. Tra gli obiettivi della Lazio c'è Mauro Icardi, ex capitano dell'Inter ora svincolato dopo l'esperienza al Galatasaray. La società è in contatto con il calciatore, sperando di riuscire ad accontentare le sue richieste (elevate) per anticipare la concorrenza.
Su di lui infatti ci sono tane altre squadre, soprattutto estere. Ma non solo: come riportato da Il Messaggero, infatti, anche la Fiorentina starebbe tenendo d'occhio l'argentino in caso di cessione di Kean, su cui c'è l'interesse del Como. Secondo lo stesso giornale, la Lazio sta studiando le modalità per far rientrare un ingaggio da almeno tre milioni in squadra. Ma per convincere Icardi bisognerà alzare l'offerta. E sullo sfondo resta Pinamonti del Sassuolo.