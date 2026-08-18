Calciomercato Lazio | Contatti con il Milan per Tomori: i dettagli

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CALCIOMERCATO LAZIO RASSEGNA STAMPA - Gattuso ha chiesto un difensore insieme a un attaccante. E al momento il centravanti sembra essere la priorità per la Lazio, al lavoro nelle ultime due settimane di mercato. I nomi per il reparto arretrato non hanno subito accelerazioni, ma solo sondaggi e richieste di informazioni.

In lista ci sono sempre Hautekiet, Chaloupek e Sutalo, ma è tutto fermo per tutti e tre. Il club aveva trovato l'accordo per Markmann, che ha poi rifiutato. Si era deciso ancora prima di puntare su Sergi Dominguez, ma il 'blitz' in Croazia non è andato a buon fine per le richieste troppo alte della Dinamo Zagabria.

Per questo Fabiani è tornato al lavoro. E ora, secondo quanto riportato da Il Messaggero, ci sarebbero stati i primi approcci con il Milan per Tomori, in uscita. L'operazione però appare molto complicata, soprattutto senza l'eventuale contropartita di Nuno Tavares su cui al momento è forte l'interesse del Porto di Farioli. Un altro nome in lista, ma ancora senza affondi veri e propri.