Calciomercato Lazio | Nuovi contatti per Icardi: la situazione

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CALCIOMERCATO LAZIO - La pista che porta a Mauro Icardi è sempre viva, nonostante per la Lazio rappresenti un'operazione complessa dal punto di vista economico. Nelle ultime ore - come riportato da Fabrizio Romano - ci sarebbero stati nuovi contatti tra il club biancoceleste e gli agenti dell'attaccante, i capitolini avrebbero già presentato al giocatore un'offerta verbale ma la distanza economica è ancora ampia.

Il nome dell'ex Inter, aggiunge Matteo Moretto, sta circolando anche all'interno dello spogliatoio biancoceleste, considerato come un profilo che alzerebbe notevolmente l'asticella. L'argentino ha ricevuto diverse offerte in giro per il mondo, ma al momento nessuna ha convinto l'ex Inter. Nei giorni scorsi vi abbiamo raccontato che al giocatore non dispiacerebbe tornare in Italia.

Chiaramente l'operazione resta difficile per lo stipendio che il centravanti ha sempre percepito e per il fatto che la Lazio non disputa le competizioni europee. Le aquile, però, restano alla finestra sperando che il giocatore decida di rimettersi in gioco e di scegliere il progetto biancoceleste, sbarcando sulle rive del Tevere.