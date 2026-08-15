Lazio, Bisignani: "Frattesi, un'altra figuraccia. Speriamo sia tutto in regola"

È arrivato Davide Frattesi, ma non senza problemi. L'acquisto del centrocampista dell'Inter da parte della Lazio ha rischiato di saltare, dopo il no iniziale della Lega Calcio alla prima formula del trasferimento. Alla fine tutto si è risolto tra i due club, con il classe '99 che è sbarcato nella Capitale. Sulle pagine de Il Tempo, Luigi Bisignani ha commentato tutta la vicenda questionando ancora una volta l'operato della società. Di seguito ciò che ha scritto.

"Ma almeno per l’arrivo dell’ottimo Frattesi si poteva evitare l’ennesima figuraccia, con tanto di stop and go da parte della Lega Calcio? È ormai evidente che il responsabile dei contratti della Lazio non comunichi con chi si occupa della parte finanziaria e che la Società non riesca neppure più ad avere un filo diretto con la Lega prima di ufficializzare l’unico acquisto, finora, di un certo livello. A questo blocco interno si sommano le enormi difficoltà societarie nel reperire risorse esterne: la risoluzione del contratto con Polymarket, la fatica ad attrarre nuovi sponsor e il calo dei diritti TV hanno chiuso ogni rubinetto. La Lazio non può assumere impegni economici e, per questo, ha dovuto trasformare il prestito con obbligo di riscatto in un prestito con diritto. Le solite voci maliziose di mercato sostengono, inoltre, che tra Lazio e Inter ci sarebbe anche un addendum riservato. Speriamo davvero che sia tutto veramente in regola e di non vederlo spuntare fuori magari a campionato già iniziato".