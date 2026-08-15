Mantova, Chinetti sfida la Lazio: "Proveremo a fare risultato"

Si avvicina la gara di Coppa Italia tra Lazio e Mantova, valida per i trentaduesimi di finale del torneo. L'attaccante dei biancorossi Federico Chinetti si è espresso così sulla partita dell'Olimpico dopo la sconfitta contro il Carpi. Di seguito le sue parole: "Nonostante il risultato, ho visto una buona prestazione da parte di tutti. E' stata una gara tosta, veniamo da settimane di lavoro, ma credo che siamo in condizione in vista dell'inizio della stagione".

"Le amichevoli sono sempre andate bene e siamo cresciuti, come gruppo, partita dopo partita. Ci capiamo meglio con i compagni, seguendo le indicazioni del mister. Io, da parte mia, sono a disposizione della squadra e pronto a dare il mio contributo quando mi sarà richiesto. Lazio? Sarà molto emozionante giocare in uno stadio così importante, ma dobbiamo restare concentrati, cercando di fare la nostra prestazione e provare a portare a casa il risultato. Obiettivi? Dare il massimo per la squadra!".