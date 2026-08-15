Lazio, ecco l’esordio con il Mantova: Pedraza subito titolare, Tavares out

RASSEGNA STAMPA - La Lazio si avvicina all’esordio ufficiale di domani sera contro il Mantova in Coppa Italia. Gattuso dovrà fare a meno di Nuno Tavares, ancora alle prese con l’infiammazione al ginocchio dopo il consulto medico in Portogallo, oltre ai lungodegenti che hanno seguito un lavoro differenziato durante la preparazione. Il portoghese non sarà convocato: sulla fascia sinistra spazio dunque subito a Pedraza, con Pellegrini pronto a subentrare.

Come scrive il Corriere dello Sport, Gattuso dovrebbe riproporre il 4-3-3 visto nelle ultime amichevoli. In porta Mandas, linea difensiva con Marusic, Doekhi e Provstgaard al centro e Pedraza a sinistra. A centrocampo Dele-Bashiru e Taylor agiranno ai lati di Rovella. In attacco l'unico sicuro del posto è Zaccagni. A destra Cancellieri e Noslin si giocano una maglia, mentre al centro Dia e Ratkov sono in ballottaggio.

Per la panchina recuperato Przyborek, mentre restano indisponibili Artistico, Patric e Gigot. Ancora un po' di pazienza invece per Cataldi e Isaksen, che hanno ripreso parzialmente a lavorare con il gruppo.