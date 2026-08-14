NEWS | Ballando con le Stelle: Noemi Bocchi nuova concorrente. Il video con Totti...

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Continua a delinearsi la nuova stagione di Ballando con le Stelle, programma in onda in prima serata su Rai 1 e condotto da Milly Carlucci. Dopo aver annunciato Eugenio Finardi, Aurora Ramazzotti e Alessandro Matri oggi è stata ufficializzata la quarta concorrente che è Noemi Bocchi, attuale compagna dell’ex capitano della Roma Francesco Totti... <<< BALLANDO CON LE STELLE >>>