NEWS | Ballando con le Stelle: Noemi Bocchi nuova concorrente. Il video con Totti...
14.08.2026 20:30 di Jessica Reatini Twitter: @jessicareatini
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Continua a delinearsi la nuova stagione di Ballando con le Stelle, programma in onda in prima serata su Rai 1 e condotto da Milly Carlucci. Dopo aver annunciato Eugenio Finardi, Aurora Ramazzotti e Alessandro Matri oggi è stata ufficializzata la quarta concorrente che è Noemi Bocchi, attuale compagna dell’ex capitano della Roma Francesco Totti... <<< BALLANDO CON LE STELLE >>>
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