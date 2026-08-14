Lazio, Frattesi ritorna a casa: la reazione dei tifosi
14.08.2026 19:30 di Mauro Rossi
Fonte: Francesco Montano - Lalaziosiamonoi.it
Un arrivo che sa di ritorno, quello di Davide Frattesi alla Lazio. Il centrocampista classe 1999, infatti, è atterrato pochi minuti fa nella Capitale per iniziare ufficialmente la sua nuova avventura in biancoceleste, chiudendo un cerchio iniziato nel settore giovanile.
Sono numerose le reazioni dei tifosi laziali sui profili ufficiali della società per accogliere il nuovo acquisto: "Bentornato a casa Davide", "Forza ragazzo!", si legge in continuazione tra i commenti. Frattesi è pronto a ripartire dal bentornato della gente laziale.