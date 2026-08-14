Lazio, all'Olimpico senza tifosi. Gattuso: "Rispetto la loro coerenza, ma..."

La Lazio è pronta a iniziare una nuova stagione, domenica il debutto in Coppa Italia e qualche giorno dopo in campionato. Sarà una stagione impegnativa per i biancocelesti che in casa non avranno il supporto dei propri tifosi, una decisione sofferta ma presa per portare avanti la protesta contro la società iniziata già a metà della scorsa annata. L'ennesimo messaggio dei sostenitori verso chi gestisce il club.

Sull'argomento, ai microfoni di Sport Mediaset, si è espresso Gennaro Gattuso che ha commentato così la situazione: "Tutti insieme dobbiamo mettere l’elmetto. Sappiamo le problematiche che abbiamo, ne siamo consapevoli. Rispetto i tifosi per la coerenza che hanno, di non venire alle gare in casa e sappiamo bene che giocare con i tifosi e senza tifosi cosa comporta. Ma è troppo facile cercare alibi. Lo sappiamo e dobbiamo mettere tutti noi qualcosa in più”.

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