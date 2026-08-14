Bologna - Lazio, settore ospiti esaurito al Dall'Ara: il dato sui biglietti

Settore ospiti esaurito per Bologna - Lazio. Al Dall'Ara sarà un esodo di tifosi laziali, che in massa si sposteranno per seguire la trasferta per la prima giornata di campionato (24 agosto). In pochissimo tempo, infatti, sono stati polverizzati tutti i 2.480 biglietti messi a disposizione per il popolo biancoceleste.. La richiesta è stata nettamente superiore alla capienza del settore ospiti, visto che c'erano tanti altri tifosi in coda che non sono riusciti ad acquistare il proprio posto. Nel settore ospiti di Bologna, comunque, ci sarà il pienone.

autore Andrea Castellano Roma, classe 2003. Giornalista pubblicista da ottobre 2023. Redattore e inviato per Lalaziosiamonoi.it. Inviato e speaker per Radio Laziale. ICast03