Calciomercato Lazio | Frattesi, ci siamo: i dettagli del nuovo accordo con l'Inter

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CALCIOMERCATO LAZIO - Situazione sbloccata. Come riportato da Gianluca Di Marzio, Lazio e Inter hanno trovato la nuova formula per il trasferimento nella Capitale di Davide Frattesi. Dopo lo stallo delle ultime ore, con il calciatore bloccato a Milano, i due club hanno trovato un'altra intesa: rispetto all'accordo precedente, il centrocampista ora si trasferirà in biancoceleste con la formula del prestito oneroso (passato a 5 milioni di euro) e un diritto di riscatto fissato a 10 milioni più bonus. Ai nerazzurri resterà il 50% sulla futura rivendita del classe '99. C'è l'accordo, Frattesi è atteso a Roma.