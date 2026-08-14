Lazio - Mantova, Motta ritrova un ex compagno della Reggiana: ecco chi

RASSEGNA STAMPA - Si avvicina la sfida tra Lazio e Mantova, valida per i sedicesimi di finale di Coppa Italia. Come riporta Il Messaggero, il match sarà anche un'occasione per Edoardo Motta di riabbracciare Francesco Bardi, portiere del club lombardo e che ha condiviso la porta con il giovane biancoeleste ai tempi della Reggiana.

autore Simone Locusta Roma, classe 1999. Laureato in Media, Comunicazione Digitale e Giornalismo. Redattore per Lalaziosiamonoi.it.