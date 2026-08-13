Lazio, si riunisce una grande coppia d'attacco: l'incontro tra due ex - FOTO

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© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Dopo tanti anni, si forma di nuovo la coppia d'attacco della Lazio durante gli anni di Simone Inzaghi. Non era la coppia titolare, ma in molte circostanze ha regalato grandissime soddisfazioni al popolo biancoeleste: Felipe Caicedo e Joaquin Correa si sono reincontrati. I due hanno pubblicato un selfie insieme sui rispettivi profili social. Di seguito lo scatto.