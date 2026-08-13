Lazio, si riunisce una grande coppia d'attacco: l'incontro tra due ex - FOTO
13.08.2026 20:30 di Simone Locusta
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© foto di Antonello Sammarco/Image Sport
Dopo tanti anni, si forma di nuovo la coppia d'attacco della Lazio durante gli anni di Simone Inzaghi. Non era la coppia titolare, ma in molte circostanze ha regalato grandissime soddisfazioni al popolo biancoeleste: Felipe Caicedo e Joaquin Correa si sono reincontrati. I due hanno pubblicato un selfie insieme sui rispettivi profili social. Di seguito lo scatto.
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Roma, classe 1999. Laureato in Media, Comunicazione Digitale e Giornalismo. Redattore per Lalaziosiamonoi.it.