Ex Lazio | Correa compie gli anni: gli auguri della società al 'Tucu'
13.08.2026 18:30 di Simone Locusta
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© foto di Antonello Sammarco/Image Sport
La Lazio fa gli auguri al Tucu Correa: l'ex biancoceleste, oggi all'Estudiantes, compie 32 anni. Di seguito il messaggio della società sui propri canali ufficiali:
"Spegne oggi 32 candeline Joaquin Correa.
L’ex attaccante della Prima Squadra della Capitale, tre anni nella Capitale, ha collezionato in biancoceleste 30 gol in 117 presenze, tra Serie A, Coppa Italia, Supercoppa italiana, Champions League e UEFA Europa League.
Il Tucu con la Lazio ha conquistato una Coppa Italia (con gol in finale) e una Supercoppa italiana, tutte nel 2019".
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Roma, classe 1999. Laureato in Media, Comunicazione Digitale e Giornalismo. Redattore per Lalaziosiamonoi.it.