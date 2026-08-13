Calciomercato Lazio | Dalla Repubblica Ceca: "Interesse per Chaloupek"

CALCIOMERCATO LAZIO - Lotito e Fabiani sono a lavoro per completare la rosa biancoceleste. Dopo il blitz inatteso per Davide Frattesi, mancano altre pedine per completare la squadra. Mancano pochi giorni all'inizio della stagione, Gattuso attende con ansia nuovi innesti. In particolare, l'ex ct dell'Italia si aspetta novità per l'attaccante e il difensore centrale.

Nel reparto arretrato, infatti, la Lazio ha delle lacune evidenti. Alla partenza di Gila e a quella probabile di Romagnoli (anche se non certa), vanno aggiunte le problematiche fisiche di Patric e Gigot. Il solo innesto di Doekhi, dunque, non basta.

Dopo il "no" di Markmann, la Lazio segue diversi profili. L'ultimo proviene dalla Repubblica Ceca: secondo quanto riportato da Infotbal, la Lazio segue con interesse Stepan Chaloupek, difensore centrale di 23 anni di proprietà dello Slavia Praga. La sua valutazione si aggira intorno ai 10 milioni di euro ed è seguito da numerosi club, tra cui Benfica, Hull City, Ipswich e Roma. C'è un'offerta della Lazio sul tavolo del club ceco, si attendono sviluppi sulla vicenda.