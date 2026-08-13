WOMEN | Lazio, la Camacho già brilla: che doppietta in amichevole

Si è adattata subito Carla Camacho alla realtà Lazio. Trasferitasi in prestito dal Brighton, la classe 2005 ha messo subito a segno una doppietta che conferma le qualità del prodotto di Atletico Madrid e Real Madrid. Nell'amichevole contro la Res Roma, nel 4-4 finale, ci sono anche i suoi due gol segnati da subentrata. Un sinistro a incrociare e un destro sotto la traversa per una calciatrice che sa usare benissimo entrambi i piedi e che si candida per diventare la nuova star del gruppo di Grassadonia.

autore Niccolò Di Leo Roma, 2000. Redattore per lalaziosiamonoi.it. Speaker, addetto social e redattore per Radio Laziale. Redattore per Lottomatica.sport, Planetwin365.news, Goldbetlive.it e Calcio.com. niccolodileo_