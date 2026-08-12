NEWS | Messi il commovente saluto al papà: "Non so come farò senza di te"
12.08.2026 23:00 di Jessica Reatini Twitter: @jessicareatini
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Leo Messi ha salutato e reso omaggio al padre Jorge con una commovente lettera pubblicata sui social. "Pa’, non posso ancora credere che te ne sia andato. Non riesco a rendermene conto, o meglio, non voglio rendermene conto. Mi risulta difficilissimo immaginare che non ti vedrò più, che non parleremo più. So che stavi soffrendo... <<< MESSI >>>
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