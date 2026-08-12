WOMEN | Lazio, Camacho si presenta: "Non vedo l'ora di iniziare. Un privilegio poter..."

Carla Camacho è una nuova attaccante della Lazio Women. La bianconceleste, poco dopo il suo arrivo, si è presentata ai canali ufficiali del club: “Sono molto felice di essere qui, mi avevano parlato molto bene del club e spero di poter aiutare la squadra il prima possibile in attesa che inizi la stagione”.

REAL MADRID - “È vero che ho avuto il privilegio di crescere lì, ho imparato tantissimo sia come persona sia come giocatrice. La Champions è una di quelle competizioni che ti insegnano come nulla sia impossibile fino al fischio finale”.

BRIGHTON - “Il campionato inglese è uno dei migliori e sono molto felice di aver avuto il privilegio di poter disputare il Mondiale. Sono tutte esperienze che ti arricchiscono e ti rendono una persona migliore e soprattutto, una giocatrice migliore”.

PUNTO DI FORZA - “Credo di essere un attaccante molto mobile, mi piace proteggere il pallone e attaccare la profondità. Essere sempre in area per poter segnare e aiutare la squadra, lavorando su ogni dettaglio così da poter migliorare ogni giorno”.

CALCIO ITALIANO - “Era una cosa che mi piace, credo faccia parte del mio stile quella grinta e la voglia di lottare su ogni pallone. Penso che qui sia qualcosa di fondamentale come stile di gioco”.

NAZIONALE - “Mondiale e Europeo sono state tra le esperienze più belle della mia vita, rappresentare il proprio paese è sempre motivo di orgoglio. Spero che in futuro possa avere anche l’opportunità di farlo. Un sogno la nazionale maggiore, spero che con tanto lavoro e impegno possa arrivare anche quello”.

LAZIO - “Il mio obiettivo? Non vedo l’ora di iniziare e di poter aiutare la squadra, speriamo di riuscire a conquistare dei trofei”.

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