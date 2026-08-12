Lazio, trasferta aperta a Bologna: ma solo a determinate condizioni
I tifosi della Lazio potranno partire alla volta di Bologna per la prima trasferta dell'anno. Ma solo a determinate condizioni. Nella nota pubblicata in data odierna dal Dipartimento di Pubblica Sicurezza del Ministero dell'Interno si rende noto che potranno acquistare i biglietti - esclusivamente - del settore ospiti tutti i tifosi residenti nella Regione Lazio ma solo se sottoscrittori del programma di fidelizzazione della società sportiva "SS Lazio". Di seguito la nota.
"Per l'incontro di calcio di Serie A "Bologna - Lazio", in programma il 24 agosto 2026, caratterizzato da profili di rischio, si suggerisce l'adozione, in sede di GOS, delle seguenti misure organizzative, come indicato dalla medesima Questura:
- vendita dei tagliandi per i residenti nella Regione Lazio esclusivamente per il settore ospiti e solo se sottoscrittori del programma di fidelizzazione della società sportiva "SS Lazio";
- incedibilità del titolo d'ingresso;
- implementazione del servizio di stewarding;
- rafforzamento dei servizi, anche nelle attività di prefiltraggio e filtraggio, come previsto da specifiche disposizioni di settore".