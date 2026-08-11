Lazio, la carica di Mandas per la stagione: "Andiamo avanti!" - FOTO

È terminata la preparazione estiva della Lazio. Dopo quasi un mese di lavoro a Formello, la squadra di Gattuso ora inizierà gli impegni ufficiali: si partirà all'Olimpico contro il Mantova, per i trentaduesimi di finale di Coppa Italia (in programma il prossimo 16 agosto). Dopo l'ultimo test contro il Frosinone, il portiere titolare biancoceleste Christos Mandas ha pubblicato alcuni suoi scatti dell'amichevole dello Stirpe insieme a una foto dei tifosi. Di seguito ciò che ha scritto e il post: "Ultimo test, continuiamo avanti".

autore Andrea Castellano Roma, classe 2003. Giornalista pubblicista da ottobre 2023. Redattore e inviato per Lalaziosiamonoi.it. Inviato e speaker per Radio Laziale. ICast03