Atalanta, un nuovo difensore per Sarri: è fatta per Kristensen
11.08.2026 17:00 di Simone Locusta
Maurizio Sarri è pronto ad accogliere il suo nuovo difensore. Thomas Kristensen è a un passo dall’Atalanta, con l’operazione confermata dall'“Here we go!” di Fabrizio Romano.
Il club bergamasco ha raggiunto un accordo verbale con l’Udinese per il trasferimento del centrale danese con la formula del prestito con obbligo di riscatto. L’operazione prevede una parte fissa da 22 milioni di euro, a cui potranno aggiungersi 5 milioni di bonus.
Il tecnico bergamasco si prepara così ad avere a disposizione un nuovo rinforzo per la difesa, con Kristensen pronto a iniziare la sua nuova avventura in nerazzurro.
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Roma, classe 1999. Laureato in Media, Comunicazione Digitale e Giornalismo. Redattore per Lalaziosiamonoi.it.